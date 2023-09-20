تشكيل دوري الأبطال – أرناوتوفيتش أساسي لأول مرة مع إنتر.. وبطل الدربي على الدكة
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:21
كتب : FilGoal
أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر تشكيل فريقه أمام ريال سوسيداد في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
ويتواجد الفريقان في المجموعة الرابعة بجانب بنفيكا وريد بول سالزبورج.
وفضل إنزاجي البداية بالمهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش على ماركوس تورام الذي سجل هدفا صاروخيا أمام ميلان في ديربي ميلانو.
وجاء تشكل إنتر كالتالي:
حراسة المرمى: يان سومر
خط الدفاع: بنيامين بافارد– ستيفان دي فراي– اليساندرو باستوني
الوسط: دينزل دومفريس- نيكولو باريلا- كريستيان أسلاني- هنريك مخيتاريان- كارلوس أوجوستو
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز- ماركو أرناوتوفيتش
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