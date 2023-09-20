التاريخ يتكرر بعد 15 عاما.. بلدية المحلة يعود لـ الدوري بثنائية ضد المقاولون العرب

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:13

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

كرر بلدية المحلة التاريخ بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل ثنائية الملكي: عبد الرحمن جمال وحسام أشرف.

وكرر بلدية المحلة ما حققه من قبل بالفوز بالجولة الأولى حينها في آخر موسم له في الدوري المصري 2007-08 على المقاولون العرب بنتيجة 3-2.

كما سجل بلدية المحلة هدف الأول في الدوري منذ 5606 منذ أن سجل آخر هدف له في الدوري المصري موسم 2007-08 ضد المصري في الجولة 28 من المسابقة ذاتها.

في 2007 سجل هاني العجيزي المعار من الزمالك لبلدية المحلة، واليوم سجل حسام أشرف المعار من الزمالك لبلدية المحلة.

التشكيل

واصل شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب الاعتماد على خطة 3-5-2.

وبدأ محمد سالم وعمرو مرعي في هجوم ذئاب الجبل.

في المقابل اختار أحمد عبد الرؤوف تشكيله الأول في الدوري المصري بعد عودة بلدية المحلة للدوري الممتاز لأول مرة منذ 15 عاما.

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وصف المباراة

بدأ بلدية المحلة اللقاء بقوة محاولا تهديد مرمى محمود أبو السعود.

وفي الدقيقة 9 سدد عبد الرحمن اللاهوني كرة قوية ارتطمت بمدافع المقاولون وخرجت لركنية.

ثم سدد بعد دقيقتين عبد الناصر محمد كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها أبو السعود ثم المدافع لركنية.

وفي الدقيقة 14 وإثر ضغط الملكي المتواصل تحصل الفريق على ركلة جزاء بعد إعاقة أحمد علاء لحسام أشرف.

الركلة انبرى لها عبد الرحمن جمال "سمَانة" وسددها في الشباك مسجلا الهدف الأول للبلدية في الدوري الممتاز بعد غياب 15 عاما.

بدأ المقاولون العرب الخروج من مناطقهم الدفاعية بحثا عن تسجيل التعادل لكن دون خطورة.

في الدقيقة 35 مرت رأسية محمد سالم بجوار القائم الأيمن لمحمود ماهر حارس البلدية.

ضغط ذئاب الجبل استمر لكن دون أي خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

الشوط الثاني

دفع شوقي غريب المدير الفني لذئاب الجبل بكل من مامادو نياس وعمار حمدي وعماد ميهوب في بداية الشوط الثاني بحثا عن مزيد من النشاط في الوسط والهجوم.

في الدقيقة 49 أرسل عماد ميهوب عرضية من الجهة اليسرى لزياد فرج الذي سدد على الطائر وتصدى لها محمود ماهر.

وبعد 4 دقائق أرسل مامادو نياس عرضية قوية من الجهة اليمنى ارتطمت بالقائم بعدما كادت أن تغالط الحارس.

وفي الدقيقة 63 شارك محمود وادي بدلا من محمد سالم، ورد عليه عبد الرؤوف بالدفع بكل من فيبو أكيم بدلا من عبد الرحمن اللاهوني.

وفي الدقيقة 74 أرسل أكيم بينية رائعة لحسام أشرف الذي انفرد وسدد على يسار الحارس مسجلا الهدف الثاني للملكي.

شارك أحمد حسن وإسلام مرزوق بدلا من عبد الناصر محمد وسمانة بعد الهدف.

فيما خرج عمار حمدي اضطراريا وعوضه محمد شوقي غريب في الدقيقة 77.

الدقائق الأخيرة شهدت ضغطا من المقاولون العرب لمحاولة تقليص الفارق لكن دون أي خطورة على مرمى محمود ماهر.

وكاد مامادو أن يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 89 بعد عرضية محمد شوقي غريب لمامادو نياس الذي سدد كرة والمرمى خالٍ أعلى المرمى.

ولم يستكمل محمود وادي اللقاء بسبب الإصابة وخرج مصابا وكذلك زياد فرج الذي أصيب هو الآخر وخرج في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

بلدية المحلة المقاولون العرب في الدوري في الدوري المصري
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