تشكيل دوري الأبطال – هاري كين يقود هجوم بايرن.. وأولريتش في حراسة المرمى
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:03
كتب : FilGoal
أعلن توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد.
ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على بايرن في ملعب أليانز آرينا في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.
ويتواجد هاري كين في التشكيل الأساسي لبايرن ميونيخ.
أيضا يلعب المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي في التشكيل الأساسي.
وجاء تشكيل البافاري كالتالي:
حراسة المرمى: سفين أولريتش
خط الدفاع: كيم مين جاي - دايو أوباميكانو - ألفونسو ديفيز - جوشوا كيميتش
خط الوسط: ليون جوريتسكا - جمال موسيالا - لايمر
خط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين - سيرج جنابري
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