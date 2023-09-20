تشكيل دوري الأبطال – ثلاثي هجومي لأرسنال ضد أيندهوفن
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:00
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة أيندهوفن الهولندي في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد رايا
في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- جابرييل ماجاليس- ويليام ساليبا- بن وايت
في الوسط: ديكلان رايس- كاي هافيرتز- مارتن أوديجارد
في الهجوم: لياندرو تروسارد- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا
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