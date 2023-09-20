تشكيل دوري الأبطال – ثلاثي هجومي لأرسنال ضد أيندهوفن

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

جابرييل خيسوس - أرسنال وتوتنام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة أيندهوفن الهولندي في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

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في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- جابرييل ماجاليس- ويليام ساليبا- بن وايت

في الوسط: ديكلان رايس- كاي هافيرتز- مارتن أوديجارد

في الهجوم: لياندرو تروسارد- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا

خيسوس أرسنال أيندهوفن أبطال أوروبا
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