تشكيل دوري الأبطال – بيليستيري أساسي.. وإريكسن يجاور كاسيميرو ضد بايرن
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 20:52
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايد تشكيل فريقه لملاقاة بايرن ميونيخ في ملعب أليانز آرينا في أولى جولات دوري ابطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وتعد هذه أول مرة يشارك فيها بيليستيري كأساسي مع يونايتد خلال الموسم الجاري.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: سيرجيو ريجيليون- ليساندرو مارتينيز- فيكتور ليندلوف- ديوجو دالوت
في الوسط: كاسيميرو- كريستيان إريكسن- برونو فيرنانديز
في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- فاكوندو بيليستيري
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