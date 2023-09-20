الاتحاد السعودي يعتمد آلية مشاركة الأندية في البطولات الآسيوية بنظامها الجديد

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية مشاركة الأندية السعودية في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم الرياضي المقبل 2024-2025، وذلك وفقا لطلب الاتحاد الآسيوي من الاتحادات الأعضاء تحديد الآلية المناسبة لتسمية المقاعد المحددة لكل دولة.

ويتأهل بطل الدوري السعودي للمحترفين ووصيفه وصاحب المركز الثالث في الموسم الحالي 2023-2024 إلى بطولة النخبة " ACLE" الموسم المقبل 2024-2025.

في المقابل يتأهل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين إلى دوري أبطال آسيا 2، وفي حال كان البطل أحد الأندية الثلاثة في الدوري يتم اعتماد صاحب المركز الرابع في دوري روشن للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد في وقت سابق هيكلة مسابقاته الجديدة، حيث تقام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وهي المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، وتضم أفضل 24 ناديا.

في حين تحمل بطولة المستوى الثاني اسم دوري أبطال آسيا 2 وتضم 32 ناديا، فيما تم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 ناديا.

وتحظى السعودية بثلاثة مقاعد مباشرة في بطولة النخبة ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2، وهو الحد الأقصى من المقاعد نظرا لتصدر السعودية تصنيف مسابقات الأندية الآسيوية.

يذكر أن أندية الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء تمثل السعودية في النسخة الحالية من منافسات دوري أبطال آسيا.