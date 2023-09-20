طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بيرسي تاو أمام المصري

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 20:11

كتب : حسام نور الدين

بيرسي تاو - الأهلي ضد المصري

تعرض بيرسي تاو جناح الأهلي للإصابة خلال مواجهة المصري في الجولة الافتتاحية من الدوري.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي: "بيرسي تاو تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية".

وأوضح "تاو سيؤدي جلسة علاج طبيعي وسوف يخضع لفحص طبي غدا الخميس".

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واختتم طبيب الأهلي تصريحاته "سيتم حسم موعد انتظام تاو في التدريبات الجماعية بناء على نتيجة الفحص الطبي".

ونجح تاو في تسجيل هدفين بشباك المصري ضمن فوز الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.

ويدافع الأهلي عن لقب الدوري بعدما حصد لقب الموسم الماضي للمرة 43 في تاريخه.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية عن تأجيل مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية بسبب مباراة الإياب بين الأحمر وسان جورج الإثيوبي.

ويلعب الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي مساء الأحد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع.

بينما تقام مباراة الإياب يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري.

الأهلي بيرسي تاو طبيب الأهلي
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