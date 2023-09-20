فاركو يتعاقد مع عمرو وردة

أعلن فاركو اليوم الأربعاء رسميا تعاقده مع عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من وأنورثوسيس فاماجوستا القبرصي.

عمرو وردة النادي : فاركو فاركو

وأعلن نادي الرجاء المغربي فسخ تعاقده مع عمرو وردة بالتراضي يوم الخميس 24 أغسطس الماضي.

الرجاء كان قد أعلن يوم 12 أغسطس الماضي ضم عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.

وقال الرجاء في بيان رسمي: "تم فسخ الارتباط بين النادي و اللاعب عمرو وردة نزولا عند طلب الأخير لأسباب نفسية و شخصية".

وتابع "في هذا الصدد و حماية المصالح النادي من جراء قرار اللاعب فقد اتفق الطرفان على أن يدفع اللاعب الشرط الجزائي المتفق عليه من اجل تسريحه دون متابعة قانونية".

وكشف موقع "هسبورت" المغربي في وقت سابق أن سبب فسخ التعاقد يرجع إلى إصرار وردة على مغادرة النادي لعجزه في التأقلم مع الأجواء العامة في تجربته الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن وردة اجتمع بمسؤولي الرجاء الرياضي، لمناقشة وضعيته، حيث تم الاتفاق على استمراره مع النادي، قبل أن يعدل عن قراره ويعود للمطالبة بالرحيل.

وشارك وردة بقميص أبولون في 19 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي سجل خلالها أربعة أهداف وصنع مثلهم.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحول إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بأبولون.

وتعد صفقة عمرو وردة التاسعة لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد كل من صلاح باشا، موسيس توراي، محمود البدري، محمد بانجورا، محمد فخري، فارس السيد، كريم نبيل وباباكار.