الأهلي لـ في الجول: تعديل موعد مواجهة سان جورج ساعة.. وعدد الجماهير

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 20:02

كتب : أحمد الخولي

جماهير الأهلي في مباراة فيوتشر

حصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع أمام سان جورج الإثيوبي.

ويلعب الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي مساء الأحد المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الإثيوبي في المباراتين بالقاهرة نظرا لعدم حصول ملعب فريق سان جورج على اشتراطات كاف.

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وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عبر FilGoal.com: "تعديل موعد مواجهة الأهلي ضد سان جورج ساعة يوم الأحد لتقام في السابعة بدلا من السادسة مساء".

وكشف "حصلنا على موافقة من الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع من جماهير النادي أمام سان جورج".

وكان الأهلي قد تغلب على المصري بأربعة أهداف دون مقابل في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري.

وأعلنت رابطة الأندية تأجيل مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها 27 من سبتمبر الجاري بسبب إقامة لقاء الإياب يوم 29 من الشهر ذاته.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سان جورج الإثيوبي.

وكان الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد التغلب على الوداد النسخة الماضية.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي سان جورج
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