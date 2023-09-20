قائمة بيراميدز – تواجد رمضان صبحي وعبد الله السعيد.. وظهور الصفقات الجديدة ضد الزمالك

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 19:51

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه المستدعاة لملاقاة الزمالك غدا الخميس في ختام أولى جولات الدوري.

ويواجه بيراميدز منافسه الزمالك في ملعب الدفاع الجوي.

وشهدت القائمة تواجد رمضان صبحي والعائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عبد الله السعيد.

أخبار متعلقة:
فادي فريد يسجل في الجولة الافتتاحية بالدوري للموسم الثاني على التوالي محمود الزنفلي: مباراة إنبي مكافآة لي بعد 6 شهور من الغياب ميمي عبد الرازق: حققنا الأهم أمام إنبي.. ونحتاج بعض الوقت

كما تواجد العديد من الوافدين الجدد على النادي في الانتقالات الصيفية الأخيرة وهم الحارس أحمد ميهوب ومحمود مرعي ومهند لاشين وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وفيستون مايلي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

وجاءت قائمة الغيابات عن بيراميدز أمام الزمالك كالتالي:

محمد الشيبي- للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في آخر مباريات الموسم الماضي.

أحمد توفيق- بسبب الطرد في آخر لقاءات الموسم الماضي والإيقاف مباراتين.

محمد رضا "بوبو"- بعد إجراء عملية جراحية في عضلات البطن.

إسلام عيسى- بسبب الإصابة واستمرار غيابه لأكثر من شهرين قادمين.

أسامة جلال- لمزيد من الجاهزية البدنية.

بيراميدز الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بيرسي تاو أمام المصري فاركو يتعاقد مع عمرو وردة فادي فريد يسجل في الجولة الافتتاحية بالدوري للموسم الثاني على التوالي محمود الزنفلي: مباراة إنبي مكافآة لي بعد 6 شهور من الغياب ميمي عبد الرازق: حققنا الأهم أمام إنبي.. ونحتاج بعض الوقت مباشر الدوري المصري - المقاولون (0) (1) البلدية.. سموحة (1) (0) الجونة.. بداية الشوط الثاني التشكيل - ثنائي في هجوم المقاولون العرب.. و"سمَانة" يقود عودة البلدية الأولى منذ 15 عاما التشكيل - سداسي سموحة الجديد أساسي.. وعبد العال يدفع بهداف الجونة في الهجوم
أخر الأخبار
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بيرسي تاو أمام المصري 2 دقيقة | الدوري المصري
فاركو يتعاقد مع عمرو وردة 4 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي لـ في الجول: تعديل موعد مواجهة سان جورج ساعة.. وعدد الجماهير 11 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة بيراميدز – تواجد رمضان صبحي وعبد الله السعيد.. وظهور الصفقات الجديدة ضد الزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
فادي فريد يسجل في الجولة الافتتاحية بالدوري للموسم الثاني على التوالي 45 دقيقة | الدوري المصري
محمود الزنفلي: مباراة إنبي مكافآة لي بعد 6 شهور من الغياب ساعة | الكرة المصرية
ميمي عبد الرازق: حققنا الأهم أمام إنبي.. ونحتاج بعض الوقت ساعة | الكرة المصرية
مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (0) - (0) يونيون برلين.. غياب الخطورة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري