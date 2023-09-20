قائمة بيراميدز – تواجد رمضان صبحي وعبد الله السعيد.. وظهور الصفقات الجديدة ضد الزمالك

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه المستدعاة لملاقاة الزمالك غدا الخميس في ختام أولى جولات الدوري.

ويواجه بيراميدز منافسه الزمالك في ملعب الدفاع الجوي.

وشهدت القائمة تواجد رمضان صبحي والعائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عبد الله السعيد.

كما تواجد العديد من الوافدين الجدد على النادي في الانتقالات الصيفية الأخيرة وهم الحارس أحمد ميهوب ومحمود مرعي ومهند لاشين وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وفيستون مايلي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

وجاءت قائمة الغيابات عن بيراميدز أمام الزمالك كالتالي:

محمد الشيبي- للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في آخر مباريات الموسم الماضي.

أحمد توفيق- بسبب الطرد في آخر لقاءات الموسم الماضي والإيقاف مباراتين.

محمد رضا "بوبو"- بعد إجراء عملية جراحية في عضلات البطن.

إسلام عيسى- بسبب الإصابة واستمرار غيابه لأكثر من شهرين قادمين.

أسامة جلال- لمزيد من الجاهزية البدنية.