فادي فريد يسجل في الجولة الافتتاحية بالدوري للموسم الثاني على التوالي

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

فادي فريد

سجل فادي فريد هدفا في الجولة الافتتاحية بالدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

فادي فريد

النادي : سموحة

سموحة

ونجح فادي فريد في التقدم لصالح سموحة فريقه الجديد هذا الموسم وذلك خلال مباراة الجولة الأولى بالمسابقة.

ويستضيف سموحة فريق الجونة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

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وكان فادي فريد يلعب ضمن صفوف المقاولون العرب في الموسم الماضي عندما كان معارا من البنك الأهلي.

وسجل فريد الموسم الماضي هدفين في مسابقة الدوري، وكان الهدف الأول في شباك غزل المحلة.

ولعب فادي فريد -26 عاما- بشكل عام 120 مباراة في مسابقة الدوري ونجح في تسجيل 18 هدفا.

وكان موسم 2019 - 2020 أفضل مواسم فادي فريد من الناحية التهديفية إذ سجل ثمانية أهداف مع أسوان وقتها.

بينما الموسم التالي 2020 - 2021 أكثر مواسم فادي فريد مساهمة في الأهداف وكان ذلك مع البنك الأهلي.

وساهم فادي فريد وقتها في 10 أهداف بتسجيل ستة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

الدوري المصري سموحة فادي فريد
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