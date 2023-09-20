ميمي عبد الرازق: حققنا الأهم أمام إنبي.. ونحتاج بعض الوقت
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 18:52
كتب : FilGoal
شدد ميمي عبد الرازق المدير الفني لنادي الداخلية على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب إنبي.
وفاز الداخلية على إنبي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.
وقال ميمي عبد الرازق عبر أون تايم سبورتس: "الفريق تكون منذ شهر فقط بعدما استلمته وهو يضم 4 لاعبين وتعاقدت مع 22 آخرين، لذلك نحتاج بعض الوقت لتحقيق الانسجام".
وأضاف "لعبت مباراة إنبي على قدر إمكانيات فريقي. المنافس أهدر اكثر من فرصة خاصة في الشوط الثاني والزنفلي حارس مرمانا كان من نجوم المباراة".
وشدد "حققنا فوزا هاما يضعنا على بداية الطريق في مسابقة الدوري ويجعلنا نخوض المباراة المقبلة بأعصاب هادئة".
وسجل عبد العزيز هدف الداخلية عند الدقيقة 36 من عمر المباراة التي اقيمت على استاد بتروسبورت.
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