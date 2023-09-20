انتهت أبطال أوروبا – ريال مدريد (1)-(0) يونيون برلين.. نهاية المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد ويونيون برلين التي تقام ملعب سانتياجو برنابيو في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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نهاية المباراة

ق94 جوووووول بيلينجهام

ق75 رأسية روديجير أعلى العارضة

ق69 تسديدة صاروخية من مودريتش ولكن تتحول إلى ركنية

ق52 القائم يتصدى لتسديدة رودريجو

نهاية الشوط الأول

ق38 تسديدة قوية من تشواميني ولكن أعلى المرمى بكثير

ق21: تسلل على خوسيلو لاعب ريال مدريد نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي يونيون برلين.

ق13: محاولات من ريال مدريد لفك التكتل الدفاعي ليونيون برلين.

انطلاق المباراة.