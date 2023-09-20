التشكيل - ثنائي في هجوم المقاولون العرب.. و"سمَانة" يقود عودة البلدية الأولى منذ 15 عاما
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 18:41
كتب : FilGoal
يواصل شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب الاعتماد على خطة 3-5-2 لمواجهة بلدية المحلة في الجولة الأولى من الدوري المصري.
ويبدأ محمد سالم وعمرو مرعي في هجوم ذئاب الجبل في لقاء سيقام على استاد المقاولون العرب.
وجاء تشكيل المقاولون العرب:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – لؤي وائل
الوسط: زياد فرج - عربي بدر – أحمد فوزي – عبد الرحمن خالد "جبنة" – جوزيف أوشايا
الهجوم: عمرو مرعي – محمد سالم
في المقابل اختار أحمد عبد الرؤوف تشكيله الأول في الدوري المصري بعد عودة بلدية المحلة للدوري الممتاز لأول مرة منذ 15 عاما.
وجاء تشكيل بلدية المحلة:
حراسة المرمى: محمود ماهر
الدفاع: أحمد رضا – محمد عبد الرازق – محمد صابر – حسام حسن
الوسط: يوسف حسن – ماجد هاني – عبد الرحمن اللاهوني
الهجوم: عبد الرحمن جمال "سمانة" – حسام أشرف – عبد الناصر محمد