التشكيل - ثنائي في هجوم المقاولون العرب.. و"سمَانة" يقود عودة البلدية الأولى منذ 15 عاما

يواصل شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب الاعتماد على خطة 3-5-2 لمواجهة بلدية المحلة في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويبدأ محمد سالم وعمرو مرعي في هجوم ذئاب الجبل في لقاء سيقام على استاد المقاولون العرب.

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – لؤي وائل

الوسط: زياد فرج - عربي بدر – أحمد فوزي – عبد الرحمن خالد "جبنة" – جوزيف أوشايا

الهجوم: عمرو مرعي – محمد سالم

في المقابل اختار أحمد عبد الرؤوف تشكيله الأول في الدوري المصري بعد عودة بلدية المحلة للدوري الممتاز لأول مرة منذ 15 عاما.

وجاء تشكيل بلدية المحلة:

حراسة المرمى: محمود ماهر

الدفاع: أحمد رضا – محمد عبد الرازق – محمد صابر – حسام حسن

الوسط: يوسف حسن – ماجد هاني – عبد الرحمن اللاهوني

الهجوم: عبد الرحمن جمال "سمانة" – حسام أشرف – عبد الناصر محمد