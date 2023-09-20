"في يوم وصول عرض من ريال بيتيس" إصابة عمر سيد معوض بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 18:22

كتب : FilGoal

عمر سيد معوض - الأهلي

أعلن سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إصابة نجله عمر بقطع في الرباط الصليبي.

وكان عمر معوض قد قضى فترة معايشة في نادي ريال بيتيس الإسباني في الصيف.

وكتب سيد معوض عبر حسابه الرسمي: "قدر الله وما شاء فعل، إصابة عمر معوض بقطع في الرباط الصليبي".

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وكشف "يأتي ذلك في يوم وصول عرض رسمي من ريال بيتيس إلى الأهلي".

واختتم سيد معوض تصريحاته "الحمد لله على كل شيء وإن شاء الله يعود مثل الأول وأفضل، دعواتكم لعمر بالشفاء".

ويغيب عمر معوض حتى نهاية الموسم الجاري بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقضى عمر فترة معايشة مع ريال بيتيس خلال معسكر الإعداد الذي أقيم من 14 يوليو إلى 11 أغسطس الماضي.

ووافق الأهلي على سفر عمر معوض إلى إسبانيا من أجل خوض التجربة في ظل الحرص على مصلحته.

وشارك معوض في فترة إعداد الفريق الثاني لريال بيتيس (كبار) بالرغم أنه مواليد 2006.

ويترقب ريال بيتيس اللاعب حتى يصل إلى سن 18 عاما وهو السن القانوني لإبرام التعاقد معه.

وخاض عمر معوض فترة معايشة سابقة في البرتغال خلال الموسم المنقضي.

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