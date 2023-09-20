بصاروخية في إنبي.. الداخلية يفتتح الموسم بثلاث نقاط غالية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

إنبي والداخلية

حقق نادي الداخلية فوزا ثمينا على حساب منافسه إنبي في مسابقة الدوري.

وفاز الداخلية على إنبي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

وسجل عبد العزيز هدف الداخلية عند الدقيقة 36 من عمر المباراة التي اقيمت على استاد بتروسبورت.

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وحصل الداخلية على النقاط الثلاث الأولى في بطولة الدوري فيما خرج إنبي خالي الوفاض.

وصف المباراة

نادي الداخلية بدأ المباراة بهجوم ضاغط عن طريق الثنائي محمد سمير وأحمد عماد.

وسدد عبد الرحمن عاطف كرة قوية تصدى لها عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي.

وسدد عبد العزيز السيد تسيددة قوية سكنت شباك البلعوطي في الدقيقة 36.

ودفع ميمي عبد الرازق بعبد الرحمن عاطف لتنشيط الناحية الهجومية في الربع الأخير من المباراة.

وتصدى محمود الزنفلي لمحاولة خطيرة من أحمد جمال لاعب نادي إنبي الذي انطلق من الجهة اليسرى وسدد بقوة.

الداخلية إنبي الدوري المصري
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