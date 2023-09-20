كرة يد - على خطى والده.. الخليج يضم محمد هاشم ضمن تدعيمات سوبر جلوب

أعلن نادي الخليج السعودي ضم محمد ممدوح هاشم نجم منتخب مصر إلى صفوف الفريق.

وأشار نادي الخليج في تقديم لاعبه إلى أنه يسير على خطى والده لاعب كرة اليد السابق والذي سبق له تمثيل الفريق السعودي.

ولعب ممدوح هاشم الأب رفقة الخليج السعودي ضمن منافسات كأس العرب للأندية الأبطال قبل 40 عاما أي في 1983.

ويستعد محمد ممدوح هاشم لتدعيم صفوف الخليج في منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها في السعودية نوفمبر المقبل.

وتستضيف مدينة الدمام السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل بمشاركة 12 ناديا.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" خلال الشهر الجاري.

وبدأ ممدوح هاشم مشواره مع فريق الزمالك قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي في 2016.

وحصد هاشم لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق مونبيليه الفرنسي.

بينما كانت آخر محطاته الأوروبية رفقة دينامو بوخارست الروماني خلال الفترة من 2019 - 2022.

تاريخ ممتلئ بأبيه .. "محمد" يعيدُ المشهد 🦅 نسـرنا في #سوبر_جلوب_السعودية pic.twitter.com/jWT6Q9jIe8 — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) September 20, 2023

وتأتي الفرق المشاركة في النسخة المقبلة كالآتي:

- ماجديبورج الألماني (حامل اللقب وبطل دوري الأبطال)

- كيلسي البولندي (وصيف دوري أبطال أوروبا)

- برشلونة الإسباني (ثالث دوري أبطال أوروبا)

- فوكس برلين الألماني (بطل الدوري الأوروبي)

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا)

- سان فيرناندو الأرجنتيني (بطل أمريكا الجنوبية)

- سان فرانسيسكو الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)

- جامعة كوينزلاند الأسترالي (بطل أوقيانوسيا)

- النجمة البحريني (بطل آسيا)

- الكويت الكويتي (بطل العرب)

- الخليج (ممثل السعودية)

- النور (ممثل السعودية)

ويتم تقسيم الأندية على أربع مجموعات إذ تضم كل مجموعة ثلاثة فرق ويتأهل الأول من كل مجموعة إلى نصف النهائي.