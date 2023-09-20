تشكيل دوري الأبطال – خوسيلو ورودريجو يقودان ريال مدريد ضد يونيون برلين

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد × بلباو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لملاقاة يونيون برلين في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم كذلك نابولي وسبورتنج براجا.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: ديفيد ألابا- ناتشو فيرنانديز- أنطونيو روديجير- لوكاس فاسكيز

في الوسط: أوريلين تشواميني- لوكا مودريتش- جود بيلينجهام- إدواردو كامافينجا

في الهجوم: رودريجو- خوسيلو

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