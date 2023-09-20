يفضله على ميسي.. حكيمي: مبابي يستحق الكرة الذهبية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 17:44

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

اختار أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان زميله في الفريق كيليان مبابي، ليتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023، مفضلا الفرنسي على زميله السابق ليونيل ميسي.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

وتحدث الظهير الأيمن المغربي بعد مباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند في أولى جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء معقل فريق العاصمة الفرنسية، أمس الثلاثاء.

وقال حكيمي بعد المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "في رأيي، مقارنة بكل ما فعله الموسم الماضي، فمبابي يستحق الفوز بالكرة الذهبية، أنه لاعب رائع وآمل أن يتمكن من رفع مستواه هذا العام".

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ويعتبر أبرز مرشحي قائمة الكرة الذهبية هم ميسي ومبابي وإرلينج هالاند.

ولدى ميسي الحظ الأوفر في التتويج بالجائزة بعد فوزه بكأس العالم 2022، وتوج بها من سبع مرات.

ويرتبط حكيمي بعلاقة صداقة مقربة من مبابي إذ قضى الثنائي إجازة نهاية الموسم الماضي مع بعضهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمكن مبابي من تسجيل 41 هدفا وصنع 10 أهداف مع فريقه في الموسم الماضي، بجانب تسجيله ثمانية أهداف في كأس العالم 2022 وسجل هاتريك في المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

وفاز باريس على ضيفه دورتموند بهدفين دون رد.

ويتواجد في المجموعة السادسة بجانب باريس ودورتموند كل من نيوكاسل وميلان.

ويتصدر باريس ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط وفي الوصافة ميلان ونيوكاسل بنقطة واحدة بينما يحتل دورتموند المركز الرابع دون نقاط.

أشرف حكيمي سان جيرمان ميسي مبابي
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