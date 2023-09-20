سلة - خبر في الجول.. مفاوضات متقدمة من الاتحاد لضم مختار غيازة قبل البطولة العربية

يسعى نادي الاتحاد السكندري لدعم صفوف فريق السلة بقوة قبل البطولة العربية، وذلك بعد إصابة لاعبه أنس أسامة.

وعلم FilGoal.com أن نادي الاتحاد السكندري وصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع التونسي مختار غيازة لضمه لصفوف الفريق خلال البطولة العربية.

ويحق لأي فريق مشارك في البطولة العربية للأندية لكرة السلة ضم ثنائي محترف أجنبي ولاعب عربي.

وتعرض أنس أسامة لشرخ في عظمة القدم ومن المتوقع غيابه لمدة شهر.

مختار غيازة يبلغ من العمر 36 سنة ويشارك مع منتخب تونس منذ عام 2006 وظهر مع نسور قرطاج في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في 2012.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري تدعيم صفوف فريق السلة بالمحترف الأمريكي، ماني هاريس والذي سبق له المشاركة في دوري الـ NBA الأمريكي.

وكان الاتحاد قد أعلن من قبل تعاقده مع الأمريكي شانون شورتر كلاعب محترف مع الفريق.

وسيشارك الثنائي ماني هاريس وشورتر مع الاتحاد السكندري في البطولة العربية لكرة السلة التي تقام في قطر بداية من 1 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يسافر الاتحاد السكندري إلى معسكر خارجي من أجل الاستعداد للبطولة العربية للأندية وأيضا للموسم الجديد.

وتستضيف قطر منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويمثل مصر في البطولة العربية كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

وسيتم إجراء القرعة يوم 26 من شهر سبتمبر الجاري.