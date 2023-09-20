السهرة_الرياضية – Victory .. احدى تجارب التمثيل الأولى لبيليه .. كيف كسر إصبع سيلفستر ستالون أثناء التصوير؟

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 16:41

كتب : FilGoal

بيليه في victory

كثير من يعرف الأعمال الفنية التي تناولت رحلة صعود نجم كرة القدم البرازيلي بيليه، ولكن قليل ما يعرف عن تجاربه التمثيلية، وخاصة ثاني دور له في دراما الحرب العالمية الثانية، Victory.

تدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث يبتكر مجموعة من الضباط النازيين حدثا دعائيا يلعب فيه فريق نازي ضد فريق مكون من أسرى حرب الحلفاء في لعبة كرة قدم، فيخطط السجناء لاستخدام اللعبة كوسيلة للهروب من المعسكر.

تعرف أكثر على فيلم Victory من هنا

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