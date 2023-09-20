إقالة مدرب منتخب تركيا.. ومونتيلا في الطريق لخلافته

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم يوم الأربعاء رحيل مدرب المنتخب شتيفان كونتس.

وجاءت الإقالة بعد عامين بالتمام والكمال من تعيين مدرب منتخب ألمانيا دون 21 عاما السابق كمدير فني لمنتخب تركيا.

وأفاد الاتحاد التركي في بيان: "بعد اجتماع التقييم الذي عقد اليوم مع مدرب المنتخب الوطني شتيفان كونتس، وافق مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم على الانفصال عن كونتز بالتراضي".

وأضاف البيان "نود أن نشكر شتيفان كونتس على قيادة منتخبنا الوطني ونتمنى له النجاح في حياته المستقبلية".

وتولى كونتس مسؤولية الإشراف على منتخب تركيا بدلا من المدرب شينول جونيش.

مهاجم ألمانيا السابق البالغ من العمر 60 عاما تولى تدريب عدة فرق، أبرزها كارلسروه ومانهايم، قبل أن يقود منتخب شباب ألمانيا منذ 2016.

وذكرت شبكة beIN SPORTS يوم الأربعاء أن الاتحاد التركي لكرة القدم قرر تعيين فيتشينزو مونتيلا كمدير فني للمنتخب.

وأوضح التقرير أن المدرب الإيطالي سيوقع على عقد يربطه بالأتراك لمدة 3 أعوام.

مونتيلا كان مدربا لفريق أضنة ديميرسبور لمدة عامين قبل أن يرحل خلال الصيف.

الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب التركي أمام اليابان وديا بنتيجة 2-4 عجلت بإقالة كونتس.

يذكر أن منتخب تركيا يحتل صدارة مجموعته بتصفيات يورو 2024 رفقة كرواتيا برصيد 10 نقاط.

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