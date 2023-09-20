إقالة مدرب منتخب تركيا.. ومونتيلا في الطريق لخلافته

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 16:41

كتب : FilGoal

منتخب تركيا - يورو 2020

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم يوم الأربعاء رحيل مدرب المنتخب شتيفان كونتس.

وجاءت الإقالة بعد عامين بالتمام والكمال من تعيين مدرب منتخب ألمانيا دون 21 عاما السابق كمدير فني لمنتخب تركيا.

وأفاد الاتحاد التركي في بيان: "بعد اجتماع التقييم الذي عقد اليوم مع مدرب المنتخب الوطني شتيفان كونتس، وافق مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم على الانفصال عن كونتز بالتراضي".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: رودري أفضل لاعب وسط في العالم بأمر الجماهير.. مارسيليا يعلن رحيل مدربه إصابة بيريسيتش بقطع في الرباط الصليبي لويس إنريكي: مبابي أفضل لاعب في العالم

وأضاف البيان "نود أن نشكر شتيفان كونتس على قيادة منتخبنا الوطني ونتمنى له النجاح في حياته المستقبلية".

وتولى كونتس مسؤولية الإشراف على منتخب تركيا بدلا من المدرب شينول جونيش.

مهاجم ألمانيا السابق البالغ من العمر 60 عاما تولى تدريب عدة فرق، أبرزها كارلسروه ومانهايم، قبل أن يقود منتخب شباب ألمانيا منذ 2016.

وذكرت شبكة beIN SPORTS يوم الأربعاء أن الاتحاد التركي لكرة القدم قرر تعيين فيتشينزو مونتيلا كمدير فني للمنتخب.

وأوضح التقرير أن المدرب الإيطالي سيوقع على عقد يربطه بالأتراك لمدة 3 أعوام.

مونتيلا كان مدربا لفريق أضنة ديميرسبور لمدة عامين قبل أن يرحل خلال الصيف.

الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب التركي أمام اليابان وديا بنتيجة 2-4 عجلت بإقالة كونتس.

يذكر أن منتخب تركيا يحتل صدارة مجموعته بتصفيات يورو 2024 رفقة كرواتيا برصيد 10 نقاط.

تركيا فيتشينزو مونتيلا شتيفان كونتس
نرشح لكم
السهرة_الرياضية – Victory .. احدى تجارب التمثيل الأولى لبيليه .. كيف كسر إصبع سيلفستر ستالون أثناء التصوير؟ جوارديولا: رودري أفضل لاعب وسط في العالم بأمر الجماهير.. مارسيليا يعلن رحيل مدربه بشرط جزائي مليار يورو.. برشلونة يجدد تعاقد أليخاندرو بالدي بولندا تكشف خليفة فيرناندو سانتوس في تدريب المنتخب ميرور: سباق مبكر بين تشيلسي وأرسنال على إيفان توني بعد لغط إعلان صلاح.. هل يتناقض اللاعبون بين عملهم وأحاديثهم حارس لاتسيو يخطف تعادلا قاتلا من أتليتكو مدريد +90
أخر الأخبار
كريستيانو يشكر الشعب الإيراني على الاستقبال الذي لا يصدق 13 دقيقة | السعودية
سلة - خبر في الجول.. مفاوضات متقدمة من الاتحاد السكندري لضم التونسي مختار غيازة قبل البطولة العربية 43 دقيقة | كرة سلة
السهرة_الرياضية – Victory .. احدى تجارب التمثيل الأولى لبيليه .. كيف كسر إصبع سيلفستر ستالون أثناء التصوير؟ 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
إقالة مدرب منتخب تركيا.. ومونتيلا في الطريق لخلافته 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: رودري أفضل لاعب وسط في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
بأمر الجماهير.. مارسيليا يعلن رحيل مدربه ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الداخلية (1)-(0) إنبي.. التعادل يضيع ساعة | الدوري المصري
التشكيل - أحمد نادر حواش يقود هجوم إنبي ضد الداخلية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 4 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك