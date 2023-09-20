جوارديولا: رودري أفضل لاعب وسط في العالم

يؤمن بيب جوارديولا أن نجمه رودريجو هو أفضل لاعب وسط ملعب في العالم في الوقت الحالي.

وسجل رودري هدفا في فوز سيتي بنتيجة 3-1 على ضيفه رد ستار بلجراد الصربي في افتتاح حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "رودري هو أفضل لاعب وسط في العالم حاليا، أتمنى أن يصبح أفضل ويتطور أكثر، لأنه لاعب استثنائي".

وأضاف "كنا محظوظين عندما تعاقدنا معه، عندما وصل لم يكن بهذا المستوى الرائع".

النجم الإسباني الذي حصد جائزة رجل المباراة كان قد سجل هدف الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد إنتر.

وتابع المدرب الإسباني "لقد لعب الكثير من المباريات معنا، والآن هو أحد قادة الفريق، فهو لاعب مدهش".

وأكمل "الهدف الذي سجله أمام رد ستار من طراز رفيع، لكنه يقرأ اللعب بشكل جيد دفاعيا وهجوميا ويعرف بالضبط أين يجد اللاعب الحر".

وأتم "رودري خطير للغاية بالقرب من منطقة الجزاء. يحب الوصول إلى الثلث الأخير والمراوغة والتسديد. إنه يلعب بشكل جيد حقا".

وحول مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل جوليان ألفاريز (هدفين) ورودري أهداف مانشستر سيتي ، فيما أحرز عثمان بخاري هدف ريد ستار الوحيد.

مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا حقق النقاط الثلاث الأولى في السنخة الحالية.

وتصدر مانشستر سيتي المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأهداف على لايبزج.

وكان لايبزج قد فاز على يانج بويز بهدفين دون رد ضمن المجموعة ذاتها.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد نوتنجهام فورست على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي.