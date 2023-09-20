بأمر الجماهير.. مارسيليا يعلن رحيل مدربه

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا يوم الأربعاء رحيل مدربه الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال.

وأفاد النادي في بيان "يرى نادي أولمبيك مرسيليا أن ما حدث يوم 18 سبتمبر لا يسمح لمارسيلينو وطاقمه الفني بممارسة الوظيفة التي تم تعيينهم من أجلها في ظروف جيدة".

وأضاف البيان "نتيجة لهذا الوضع المؤسف، لن يواصل مارسيلينو وطاقمه مهمتهم في أولمبيك مرسيليا".

وتابع البيان "يشعر النادي بأكمله بخيبة أمل كبيرة لأنه اضطر إلى إقالة المدرب وطاقمه الفني، الذين وصلوا إلى مارسيليا يوم 23 يونيو الماضي لأسباب غير رياضية".

وأوضحت جريدة ليكيب أن قادة مجموعات مشجعي مارسيليا اجتمعوا مع المدرب وكبار المسؤولين بالنادي للتعبير عن استيائهم لسوء النتائج.

وأضاف تقرير ليكيب أن مارسيلينو أبلغ لاعبي مارسيليا برحيله عن الفريق عقب هذا الاجتماع العاصف.

ومن المتوقع أن يتولى نجم فرنسا السابق جان بيير بابان تدريب الفريق أمام أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ولم ينجح مارسيلينو في قيادة مارسيليا للتأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام باناثينايكوس اليوناني.

وحقق مارسيليا فوزين فقط في 5 مباريات بالموسم الجديد للدوري الفرنسي.

في يونيو الماضي، أعلن مارسيليا تعيين مارسيلينو حتى 2025 خلفا للكرواتي إيجور تيودور.

المدرب الإسباني يمتلك مسيرة حافلة بدءا من سبورتنج خيخون وراسينج وريال سرقسطة وإشبيلية وفياريال وفالنسيا وأتليتك بلباو.

وكانت تلك التجربة الأولى له خارج الملاعب الإسبانية.

وقاد الإسباني فالنسيا للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا 2019 على حساب برشلونة وقاد الفريق لدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.

كما قاد أتليتك بلباو للتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني في 2021.

وحصل مارسيلينو جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني 3 مرات آخرها عام 2018.