انتهت في الدوري المصري - الداخلية (1)-(0) إنبي.. 3 نقاط ثمينة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 15:56

كتب : FilGoal

الداخلية ضد إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الداخلية ضد إنبي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36. جووووول أول للداخلية عن طريق عبد العزيز السيد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق5. أحمد جمال يهدر فرصة الهدف الأول لإنبي بعد عرضية رائعة من مروان داوود.

بداية المباراة بعد قليل

الداخلية إنبي،الداخلية الدوري المصري
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