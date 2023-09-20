التشكيل - أحمد نادر حواش يقود هجوم إنبي ضد الداخلية
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 15:36
كتب : FilGoal
أعلن تامر مصطفى مدرب إنبي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الداخلية.
ويلعب إنبي مع الداخلية على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
وشهد تشكيل إنبي تواجد كالوشا ومحمد حامد بخط الدفاع، بينما يبدأ عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: عبد العزيز البلعوطي.
الدفاع: مروان داوود - أحمد كالوشا - محمد حامد - محمد حمدي.
الوسط: مصطفى شكشك - مودي ناصر - أحمد صبيحة.
الهجوم: أحمد نادر حواش - أحمد جمال - مصطفى دويدار.
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