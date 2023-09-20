لويس إنريكي: مبابي أفضل لاعب في العالم

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 14:53

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

يؤمن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن لاعبه كيليان مبابي هو أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي.

مبابي قاد باريس للفوز على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي في تصريحات للصحفيين: "بالنسبة لي، كيليان مبابي هو أفضل لاعب في العالم".

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وأضاف المدرب الإسباني "بعيدا عن قدراته الفنية، ما أذهلني هو صفاته كإنسان".

وتابع "إنه لمن دواعي سروري رؤيته في غرفة تبديل الملابس. إنه يبتسم دائما ويتمتع بصفات القائد".

واستضاف سان جيرمان منافسه دورتموند في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل مبابي الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 58 أضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني للفريق الفرنسي.

وكان ميلان تعادل سلبيا بدون أهداف في وقت سابق مع نيوكاسل في ملعب سان سيرو.

بتلك النتائج تصدر سان جيرمان المجموعة مبكرا بثلاث نقاط يليه ميلان ونيوكاسل بنقطة لكل منهما وأخيرا دورتموند بدون أي نقطة.

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