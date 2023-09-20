الدوري المصري - موعد قمة بيراميدز والزمالك.. القناة الناقلة والمعلقين

يفتتح الزمالك وبيراميدز مبارياتهما في الدوري المصري للموسم الجديد 2023-2024 باللعب ضد بعض.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في الجولة الأولى من الدوري غدا الخميس.

موعد المباراة

وتقام المباراة غدا الخميس الموافق 21 سبتمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد الدفاع الجوي الخاص بنادي بيراميدز.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويُعلق عليها كل من حاتم بطيشة وأيمن الكاشف.

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وبدأ الزمالك موسمه بمواجهة أرتا سولار 7 الجيبوتي وخسر أمامه بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بينما تعادل بيراميدز خارج ملعبه مع الجيش الرواندي سلبيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.