دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة سان جورج ضد الأهلي والقنوات الناقلة

بعدما افتتح مبارياته في الدوري المصري يستعد الأهلي لخوض لقص شريط مشواره في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويفتتح الأهلي مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من البطولة.

وتقام مباراة الذهاب الخاصة بفريق سان جورج في مصر على استاد القاهرة يوم الأحد المقبل 24 سبتمبر، والعودة أيضا تقام في القاهرة يوم 29 سبتمبر من الشهر ذاته.

موعد المباراة

المباراة تقام يوم الأحد 24 سبتمبر في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.