وليد خليل رئيسا لشركة الكرة بغزل المحلة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 14:26

كتب : FilGoal

غزل المحلة - بيان رسمي

أعلن نادي غزل المحلة تعيين وليد خلال رئيسا لشركة الكرة بالنادي.

وجاء تعيين خليل باختيار أعضاء الجمعية العمومية للشركة.

وأشار النادي إلى أن عمر رياض سيتواجد كعضو مجلس إدارة تنفيذيا، كما سيتواجد أحمد شاكر عضو مجلس إدارة.

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كان أسامة خليل رئيس شركة الكرة السابق قد تقدم باستقالته قبل نهاية الموسم بفترة بسيطة.

وهبط غزل المحلة إلى دوري المحترفين بعد أن احتل المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

واستمر المحلة في الدوري الممتاز موسمين قبل أن يهبط من جديد.

غزل المحلة وليد خليل
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