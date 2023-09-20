خبر في الجول - مفاوضات بين المصري والزمالك لحل أزمة منصور وعيد قبل تدخل اتحاد الكرة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 14:17

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد أيمن منصور - أحمد عيد

يسعى نادي المصري لحل أزمة ثنائي الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعد شكوى الزمالك ضد اللاعبين في اتحاد الكرة.

أحمد عيد

النادي : المصري

أحمد أيمن منصور

النادي : المصري

المصري
الزمالك

وكان FilGoal.com كشف عن تأجيل التحقيق مع الثنائي من قبل اتحاد الكرة والذي كان مقررا له بعد مباراة الأهلي الأولى في الدوري للمصري.

وعلم FilGoal.com أن المصري طلب تأجيل التحقيق مع الثنائي بسبب ظروف قهرية منعته من الحضور للتحقيق معه في اتحاد الكرة.

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وأن المصري يسعى في الوقت الحالي لحل الأزمة بشكل ودي مع الزمالك من أجل تجنب إيقاف أي لاعب من الثنائي، وذلك مقابل حصول النادي الأبيض على مبلغ من المال.

FilGoal.com علم أيضا أن اتحاد الكرة منح المصري والزمالك مهلة لتسوية الأمر بينهما أو اتخاذ قراره بشأن الثنائي بعد التحقيق معه من قبل لجنة فض المنازعات.

ماذا حدث

انتقل الظهير الأيمن أحمد عيد من صفوف الزمالك إلى إنبي بداية الموسم الماضي 2022-2023 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وبعد نهاية الموسم لم يوقع اللاعب على العقد الجديد الذي يُفعل أحقية الشراء لصالح نادي إنبي.

ولم يدرج الزمالك اسم اللاعب في قائمته الأولى للموسم الجديد، ليوقع مع المصري بشكل حر وينضم للنادي البورسعيدي.

وهنا قدم الزمالك شكوى إلى اتحاد الكرة ضد أحمد عيد يشير فيها إلى ان انتقاله لصفوف المصري غير صحيح.

أما أحمد أيمن منصور انتهى تعاقده مع بيراميدز بنهاية موسم 2021-2022 ثم وقع مع الزمالك بعقد ثنائي، وانضم لصفوف طلائع الجيش موسم واحد على سبيل الإعارة.

وبعد نهاية تعاقده وبسبب منع الزمالك من قيد اللاعبين انتقل إلى النادي المصري.

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