تشافي: نقدم أفضل أداء منذ أن توليت المسؤولية.. ونصحت فيليكس باللعب ببساطة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 13:57

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن هدف فريقه الحالي هو الوصول لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح برشلونة البطولة بالفوز على رويال أنتوير البلجيكي بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا سعيد بالمباراة بالكامل وليس فقط بالنتيجة ولأننا نقدم حاليا أفضل مستوى منذ تدريبي للفريق، أصبحنا صبورين جدا في الملعب ونضغط بشكل مرتفع لكيلا يتمكن المنافس من الخروج بالكرة".

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واستمر "جندوجان وكانسيلو جاءا من التدرب في مانشستر سيتي تحت قيادة مدرب نريد تنفيذ طريقة لعبه هنا ويعرفان ما الذي يجب عليهما فعله ويحسننا مستوى الفريق كما فعل جواو فيليكس أيضا".

وتابع "أخبرت فيليكس أنه بقدر ما يلعب ببساطة سيسجل أهداف أكثر هو لاعب استثنائي وذكي ويفهم المباراة والأهم هو تواصله مع روبرت ليفاندوفسكي".

وأضاف "يجب علينا الحفاظ على ذلك المستوى وعلى تركيزنا ولعبنا الجماعي، الآن أصبحنا نصنع الكثير من الفرص في الموسم كنا نفتقد للعب على الاستحواذ".

وأتم "العام الماضي كنا بنفس الموقف بعد مباراتنا الأولى ثم حدث ما حدث ولكن الآن يجب علينا الوصول لدور الـ 16".

وخرج برشلونة من دور المجموعات في الموسمين الأخيرين.

ويقع برشلونة في المجموعة بجانب رويال أنتويرب وبورتو وشاختار.

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