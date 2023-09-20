تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري

قررت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري.

يأتي ذلك بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 29 سبتمبر موعدا لمباراة الإياب بين الأهلي وسان جورج في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 27 سبتمبر.

يأتي ذلك وفقا لما حددته رابطة الأندية بتأجيل مباراة الأهلي في حالة تحديد يوم 29 موعدا للقاء سان جورج وهو ما تم.

ويلعب الأهلي يوم 24 سبتمبر ضد سان جورج في مباراة الذهاب، ثم يوم 29 في الإياب وتقام المباراتين في القاهرة.

وافتتح الأهلي الدوري بالفوز على المصري برباعية دون رد.