اتحاد جدة يوضح إصابة بنزيمة وحمد الله

كشف نادي اتحاد جدة السعودي سبب غياب مهاجميه كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله عن التدريبات.

وغاب بنزيمة عن لقاء أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة بشد عضلي، فيما أصيب المهاجم المغربي خلال اللقاء.

وأوضح النادي في بيان أن الفرنسي بنزيمة غاب عن التدريبات بسبب تعرضه لوعكة صحية تتمثل في إصابته بالانفلونزا.

فيما غاب عبد الرزاق حمد الله بسبب الإصابة في الكتف التي ضربته خلال لقاء أجمك الأوزبكي.

وكان البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة قد أوضح أن الإصابة التي أبعدت كريم بنزيمة عن مباراة أجمك الأوزبكي ليست خطيرة.

وقال سانتو في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوسط: "بنزيمة كان موجودا وجاهزا ليلة المباراة كما شاهدتم في المؤتمر الصحفي".

وأضاف "لكنه لم يكن يشعر بالراحة في التدريب الأخير وفضلنا إراحته، إصابته ليست بالخطيرة".

وتابع "أما عبد الرزاق حمد الله سيخضع للكشف بالآشعة بعد إصابته في مفصل الكتف، وستتحدد لاحقا مدة غيابه".

وأكمل "أما إيجور كورنادو فهو يواصل برنامجه التأهيلي ولا يوجد لدينا موعد محدد لعودته".

وسحق الاتحاد السعودي ضيفه أولماليك الأوزبكي بثلاثة أهداف دون رد في مستهل مسيرته بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

تقدم هارون كامارا في الدقيقة 11 بعد تمريرة من المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وفي الدقيقة 15 أضاف البرازيلي رومارينيو ثاني الأهداف.

وأخيرا أكمل رومارينيو الثلاثية، مسجلا هدفه الثاني في المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 45+1 خرج عبد الرزاق حمد الله اضطراريا، ليشارك صالح العمري بدلا منه.

وغاب الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي عن المباراة بداعي الإصابة، ليشارك عبد الله المعيوف بدلا منه.

فيما لم يلعب الفرنسي كريم بنزيمة المباراة رغم ظهوره في المؤتمر الصحفي، بينما بدأ مواطنه نجولو كانتي وخرج في الدقيقة 78 ليأتي فرحان الشمراني بدلا منه.

بذلك يتصدر الاتحاد المجموعة الثالثة، بعد تعادل سيباهان أصفهان الإيراني مع القوة الجوية العراقي بهدفين لكل فريق.

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