جوارديولا: برناردو سيلفا سيغيب لعدة مباريات.. نحن في ورطة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 11:10

كتب : FilGoal

جوسيب جوارديولا

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أن إصابة برناردو سيلفا ستبعده لبعض المباريات عن الفريق.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وحقق مانشستر سيتي الفوز على رد ستار في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتعرض سيلفا للإصابة خلال المباراة وتم استبداله.

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وقال جوارديولا للصحفيين عقب المباراة: "من الواضح أن بيرناردو سيلفا لن يكون قادرا على اللعب في المباريات المقبلة".

واستمر "نحن في ورطة ولكن هذا حو الحال ولن أقول إن لدينا الكثير من الإصابات، أفضل بالطبع أن يكون جميع اللاعبين متاحين ولكن علينا أن نسير بما لدينا بقدر ما نمتلكه من عقلية".

وتابع "عندما يكون لدينا 5 لاعبين مهمين جدا مصابين ولوقت طويل سيكون الأمر صعب".

وأضاف "إصابة دي بروين طويلة وجون ستونز لم يعد بعد ويحتاج لوقت أطول ربما يعود كوفاسيت وجاك جريليش قد يعود بعد أسبوع أو 10 أيام".

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد نوتنجهام فورست على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي.

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