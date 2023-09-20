انتصار غائب منذ موسمين وثنائيات لـ إمام وتاو.. أرقام من فوز الأهلي على المصري

افتتح الأهلي حامل لقب الدوري الموسم الجديد بفوز عريض على المصري برباعية دون رد احتل بها صدارة الترتيب مبكرا.

وشهدت المباراة تألق الجنوب إفريقي بيرسي تاو الذي سجل هدفين، وكذلك المغربي رضا سليم الذي سجل هدف، وإمام عاشور الذي صنع هدفين في المواجهة.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام التي تحققت بعد المباراة:

انتصارغائب

استطاع الأهلي تحقيق الفوز على المصري في الدوري لأول مرة منذ الموسم قبل الماضي.

آخر فوز للأهلي على المصري في الدوري كان الدور الثاني من الموسم قبل الماضي، وفي الموسم الماضي انتهت المباراتين بين الفريقين بالتعادل.

الثنائية الرابعة لـ تاو

سجل بيرسي تاو هدفين في مباراة واحدة مع الأهلي للمرة الرابعة خلال مسيرته مع الفريق الأحمر في مختلف البطولات.

أول ثنائية لـ تاو كانت في شباك الإسماعيلي الموسم قبل الماضي، ثم في شباك وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم ذاته.

كذلك سجل بيرسي تاو هدفين في شباك الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وأخيرا سجل تاو هدفين في شباك المصري خلال مباراة أمس.

عودة للتسجيل

وعاد كريم فؤاد لاعب الأهلي للمشاركة من جديد بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة ونجح في تسجيل الهدف الرابع للأحمر.

الهدف هو رقم 5 لكريم فؤاد مع الأهلي، بعدما سجل هدف في شباك الزمالك في السوبر المصري، وثنائية في الداخلية في الدوري، وهدف في المقاولون في كأس مصر.

الهدف الأول مع الأحمر

واستطاع رضا سليم تسجيل أول هدف له مع الأهلي في أول مباراة له في الدوري المصري والثانية له مع الفريق الأحمر.

الفوز 45

ووصل السويسري مارسيل كولر للانتصار رقم 45 له مع الأهلي منذ توليه تدريب الفريق بداية الموسم الماضي.

كولر قاد الأهلي في 62 مباراة بمختلف البطولات فاز فيها في 45 تعادل 11 مرة وخسر 6 مرات.

إمام يصنع مرتين

وفي أول مباراة له مع الأهلي في الدوري استطاع إمام عاشور صناعة هدفين أمام المصري.

وصنع إمام عاشور الهدف الأول للأهلي الذي سجله رضا سليم، والهدف الثالث الذي جاء بقدم بيرسي تاو.

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