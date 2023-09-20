مواعيد مباريات الأربعاء 20 سبتمبر - الدوري المصري.. ودوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 10:41

كتب : FilGoal

خوسيلو - ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، كما تستكمل الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الوقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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الداخلية × إنبي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

سموحة × الجونة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

المقاولون العرب × بلدية المحلة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد × يونيون برلين.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

جالاتاسراي × كوبنهاجن.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

إشبيلية × لانس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

ريال سوسيداد × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

سبورتنج براجا × نابولي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

بنفيكا × سالزبروج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

باين ميونيخ × مانشستر يونايتد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

أرسنال × بي إس في أيندهوفن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

دوري المؤتمر الأوروبي

ليل × ليوبليانا.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

طالع مواعيد مباريات اليوم والمواعيد الناقلة من هنا

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد الدوري المصري
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