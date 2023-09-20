بعد لغط إعلان صلاح.. هل يتناقض اللاعبون بين عملهم وأحاديثهم

يهتم الرياضيون دائما بصحتهم الجسدية وبالتالي يلتزمون بنظام غذائي صارم خلال مسيرتهم بمنع العديد من الأكلات والسكريات للحفاظ على قوامهم.

إلا أنه يتجه بعضهم إلى إجراء إعلانات لصالح شركات تقدم منتجات غير صحية ومن هنا تأتي تساؤلات الجماهير، لماذا تحدث مثل هذه التناقضات؟

وفي التقرير التالي يستعرض FilGoal.com مواقف بعض لاعبي كرة القدم من خلال آرائهم في مواد غذائية معينة ومن ثم يعلنون عنها.

محمد صلاح

بعد إعلان محمد صلاح لاعب ليفربول لصالح شركة مشروبات غذائية، تم انتقاده كثيرا بسبب التذكير بحديثه من قبل عن اهتمامه الكبير بغذائه في أحد اللقاءات التلفزيونية.

وأكد صلاح أنه يعاقب نفسه إذا أكل "كشري"، من أجل الحفاظ على جسده وقوامه ورشاقته، من أجل اللعب لفترة أطول في الملاعب دون المعاناة من الإصابات.

ومن هنا تساءلت الجماهير عن حديثه من قبل عن العقلية وأن يجب تطويرها، وفي النهاية يخرج للإعلان عن شركة مياة غازية.

وتحتوي المشروبات الغازية على العديد من الأضرار إذ أن أجروا مجموعة باحثين من جامعة بوسطن الأمريكية دراسة لمعرفة أسباب وفاة أكثر من 50000 مواطن أمريكي من مرضى القلب.

وكان من أكثر تلك المسببات هو الاستهلاك الزائد للمشروبات الغازية من مختلف الأعمار من الجنسين، وأيضا تتسبب مادة الكولا في هشاشة العظام.

ليونيل ميسي

تحدث ميسي يوم 19 مارس 2018 لقناة "لا كورنيسا" الإسبانية عن معاناته من السكر والحلويات فقال: "أكلت بشكل سيء لعدة أعوام، الشوكولاتة والمشروبات الغازية وكل شيء، هذا ما جعلني أتقيأ أثناء المباريات، الآن أعتني بنفسي بشكل أفضل، أتناول السمك واللحوم والسلطات، كل شيء منظم ويتم الاعتناء به".

وعانى ميسي كثيرا من الشعور بالإرهاق والتقيؤ أثناء مباريات برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وحسب موقع "ميرور" الإنجليزي، حاول بيب جوارديولا مدرب برشلونة الأسبق وطبيب التغذية رفقته وقت برشلونة بأن يقنعا ميسي بالالتزام في طعامه، لأنه عانى من سلسة من المشكال العضلية.

ومع ذلك فلم يتوقف ميسي عن الإعلان عن شركات المشروبات الغازية والبطاطس والوجبات المقلية، بالرغم من حديثه في نفس القناة "أفكر كثيرا في الطريقة التي يجب أن أتصرف بها بسبب مراقبتي المستمرة، أدرك أنه عندما أتحدث هناك العديد من الأشخاص الذين يستمعون، وأن هناك تداعيات، أحاول دائما التفكير في ما أقوله في حياتي، حتى لا أثير الجدل".

كريستيانو رونالدو

يهتم رونالدو كثيرا بصحته الجسدية بصورة تبدو أكثر من غيره، حتى أنه خلال مؤتمر صحفي للبرتغال قبل مواجهة المجر في يورو 2020 وجد زجاجات من المشروبات الغازية، أبعدها وقال: "اشربوا الماء".

وتسبب تصرف رونالدو في خسائر مادية كبيرة للشركة إذ أنه بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فالشركة خسرت أربعة مليارات دولار جراء ذلك التصرف.

فرونالدو لديه شعبية واسعة تعتبر الأكبر في مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي أي تصرف يصدر منه يؤخذ في الاعتبار.

وانخفضت أسهم الشركة بعد 30 دقيقة فقط من حديث رونالدو 56.10 دولار إلى 55.22 دولار.

وقرر رونالدو إنشاء شركة مياة معدنية خلال العام الجاري، لتكون ضمن أعماله الكثيرة مثل الفنادق والمنتجعات وعيادة زراعة شعر في مدريد.

وعبر الدون عن قسوته على نجله كريستيانو جونيور من ناحية ما يأكله إذ قال: "أنا قاسي مع نجلي، فهو يشرب المياة الغازية ويأكل البطاطس المقلية، هو يعرف أنني لا أحب ذلك".

ولكن لم يكن رونالدو من القائمة المستثناة التي لا تحب أن تعلن عن طعام أو مشروب غير صحي، فالمهاجم البرتغالي أعلن قبل أعوام عن مطعم للفراخ المقلية، ومن هنا تأتي المشكلة.

فبنفس فكرة صلاح وميسي تأتي الانتقادات لرونالدو إذ أن الطعام المقلي له أضرار كثيرة على الصحة.

ففي أكثر من دراسة طبية أكدت أن تناول الطعام المقلي والإفراط فيه يسبب النوبات القلبية والسكتة الدماغية، فأكل لمثل هذا الطعام من مرة إلى ثلاث مرات أسبوعيا يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية بنسبة 7%.

وقالت دانا أنجيلو أستاذ التغذية العلاجية في كلية الطب جامعة نيويورك: "كلما زاد معدل تناول المقليات، ارتفعت نسبة الأضرار الصحية والتعرض للأمراض المزمنة".

ومع التذكير بحديث ميسي مع قناة "لا كورنيسا"، فيجب على الناس أن تضع كل شيء في إطاره ولا تعطي أي أحاديث وبالتالي مواد إعلانية أكبر من حجمها.