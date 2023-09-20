حارس لاتسيو يخطف تعادلا قاتلا من أتليتكو مدريد +90

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

إيفان بروفيديل - حارس لاتسيو

خطف إيفان بروفيديل حارس مرمى لاتسيو مباراة تعادلا قاتلا لفريقه من أنياب أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت المباراة في ملعب الأوليمبيكو معقل النسور في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بابلو باريوس لصالح الروخيبلانكوس في الدقيقة 29، قبل أن ينجح بروفيديل في تسجيل التعادل في الدقيقة 95.

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وعلى الجانب الآخر تمكن فينورد من الفوز على ضيفه سيلتك في مباراة شهدت حالتي طرد للفريق الأسكتلندي.

وأقيمت المباراة في ملعب دي كويب معقل الفريق الهولندي.

وسجل كالفين ستينجز الهدف الأول في الدقيقة 47 من الشوط الأول، وتصدى جو هارت حارس سيلتك لضربة جزاء في الدقيقة 65 من إيجور بايكساو.

ونجح أليريزا ياهانباخش من إضافة الهدف الثان لفريقه في الدقيقة 76 ليضمن أول ثلاث نقاط لفينورد.

وأصبح ترتيب المجموعة الخامسة بعد نتيجة المباراتين هو تصدر فينورد برصيد ثلاث نقاط، ويأتي أتليتكو مدريد ولاتسيو في وصافة المجموعة بنقطة واحدة، بينما يتزيل سيلتك جدول الترتيب بدون نقاط.

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