مانشستر سيتي يحبط مفاجأة ريد ستار ويستهل حملة الدفاع عن لقبة بثلاثية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

ألفاريز مباراة مانشستر سيتي وريد ستار

استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على ريد ستار بلجراد الصربي.

وحول مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل جوليان ألفاريز (هدفين) ورودري أهداف مانشستر سيتي ، فيما أحرز عثمان بخاري هدف ريد ستار الوحيد.

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مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا حقق النقاط الثلاث الأولى في السنخة الحالية.

وتصدر مانشستر سيتي المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأهداف على لايبزج.

وكان لايبزج قد فاز على يانج بويز بهدفين دون رد ضمن المجموعة ذاتها.

وصف المباراة

دفاع ريد ستار استبسل في الدفاع عن مرماه وحرم مانشستر سيتي من التسجيل رغم محاولاته العديدة.

وسدد فيل فودين تسديدة صاروخية من داخل منطقة جزاء ريد ستار أبعدها دفاع الفريق الصربي ببسالة.

وأهدر إرلينج هالاند فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الأول بعد رأسية قوية تصدى لها حارس مرمى ريد ستار بلجراد.

وفاجأ عثمان بخاري دفاع مانشستر سيتي ونجح في تسجيل الهدف الالأول عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد إنفراد تام.

ومع بداية الشوط الثاني كثف مانشستر سيتي محاولاته على مرمى ريد ستار بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

ونجح جوليان ألفاريز في تسيجل هدف التعادل بعدما إنفرد بحارس مرمى ريد ستار وراوغه ووضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 47.

وعاد ألفاريز ليحرز هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك ريد ستار بلجراد عند الدقيقة 60.

وعزز رودري تقدم مانشتسر سيتي وسجل الهدف الثالث بعد تسديدة متقنة سكنت الزاوية اليسرى لحارس مرمى الفريق الصربي.

مانشستر سيتي ريد ستار الدوري الإنجليزي
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