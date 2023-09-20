سان جيرمان يسقط دورتموند ويتصدر مجموعته في أبطال أوروبا مبكرا

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 00:06

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

تغلب باريس سان جيرمان على منافسه بروسيا دورتموند بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء في ملعب حديقة الأمراء.

واستضاف سان جيرمان منافسه دورتموند في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

سجل كيليان مبابي الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

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وفي الدقيقة 58 أضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني للفريق الفرنسي.

وكان ميلان تعادل سلبيا بدون أهداف في وقت سابق مع نيوكاسل في ملعب سان سيرو.

بتلك النتائج تصدر سان جيرمان المجموعة مبكرا بثلاث نقاط يليه ميلان ونيوكاسل بنقطة لكل منهما وأخيرا دورتموند بدون أي نقطة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل متوازن من قبل الفريقين وسدد لوكاس هيرنانديز الكرة لكنها مرت بجوار المرمى.

وكاد ماتس هوميلز يسجل هدفا للفريق الألماني لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

وسدد دانيل مالين كرة قوية تصدى لها جيانلويجي دوناروما.

وتوقفت المباراة لاحتمالية وجود ركلة جزاء لسان جيرمان بداعي لمسة يد على نيكولاس سولي لكن لم يتم احتساب أي شيء في النهاية.

وفي الدقيقة 49 حصل سان جيرمان على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على سوله نفسه مجددا.

وسجل مبابي الهدف الأول من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 58 سجل حكيمي الهدف الثاني لباريس بتسديدة قوية.

سيطر سان جيرمان على المباراة بقوة بفضل هدفيه وغابت خطورة دورتموند حتى الدقيقة 79 حينما كاد جايمي جتينس يسجل هدفا لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز سان جيرمان بهدفين دون رد.

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