برشلونة يفتتح مشواره الأوروبي باكتساح أنتويرب بخماسية.. وبورتو يهزم شاختار

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 00:02

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - برشلونة ضد أنتويرب

استهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا باكتساح أنتويرب البلجيكي بخمسة أهداف دون مقابل.

وفي نفس المجموعة نجح بورتو في تحقيق الانتصار خارج ملعبه على شاختار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام بورتو في البرتغال ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وهيمن برشلونة على المباراة منذ البداية، وافتتح جواو فيليكس التسجيل مبكرا في الدقيقة 11 وعزز روبرت ليفاندوفسكي التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 19.

وأضاف برشلونة الهدف الثالث في الدقيقة 23 بهدف عكسي سجله جيل باتايل لاعب أنتويرب في مرماه.

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا عن الأول، ونجح جافي في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 54.

بينما سجل جواو فيليكس هدفه الثاني والخامس لبرشلونة في الدقيقة 66 ليحسم المباراة.

وكان تشافي قد دفع بالثنائي أورويول روميو وفيرمن لوبير بدلا من جافي وفرينكي دي يونج في الدقيقة 85.

بينما شارك كل من فيران توريس ولامين جمال في الدقيقة 68 بدلا من جواو فيليكس ورافينيا، بينما شارك سيرجي روبيرتو بدلا من جواو كانسيلو في الدقيقة 76.

أما مواجهة شاختار أمام بورتو فشهدت إثارة كبرى خلال 20 دقيقة فقط.

إذ نجح جالينو في افتتاح التسجيل لبورتو في الدقيقة 8 قبل أن يعادل شاختار النتيجة عن طريق كيلسي في الدقيقة 13.

وبعد دقيقتين فقط سجل جالينو ثاني أهداف بورتو في الدقيقة 15، وعزز مهدي تارمي تقدم الفريق البرتغالي بهدف ثالث في الدقيقة 29.

وتقام منافسات الجولة الثانية يوم 4 أكتوبر المقبل.

ويحل برشلونة ضيفا على بورتو، بينما يستضيف أنتويرب فريق شاختار.

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