خالد بيبو: كريم فؤاد أكثر ما أسعدني في مواجهة المصري

عبر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة عقب الفوز على المصري.

وفاز الأهلي على المصري برباعية دون رد في ملعب برج العرب في أولى جولات الدوري لموسم 2023-2024.

وقال خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي عبر أون تايم سبورتس: "سعيد من أجل كريم فؤاد الذي عاد بعد فترة غياب طويلة وإصابة قوية. اللاعب عمل بشكل قوي واجتهد حتى عاد بشكل رائع وسجل هدفا مهما".

وشارك كريم فؤاد كبديل في الشوط الثاني وسجل الهدف الرابع للمارد الأحمر.

ووضع الثنائي الوافد الجديد رضا سليم وإمام عاشور بصمته في المباراة بالمساهمة في الأهداف.

إذ نجح إمام عاشور في صناعة هدفين، بينما افتتح رضا سليم التسجيل بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وسجل رضا سليم هدفه في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول، بينما في الشوط الثاني سجل بيرسي تاو ثنائية قبل أن يختتم كريم فؤاد التسجيل في الدقيقة 89.