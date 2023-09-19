مؤتمر دوري الأبطال – أونانا يكشف سبب خلافه مع ماجواير.. وموقفه من أمم إفريقيا

علق حارس مرمى مانشستر يونايتد أندري أونانا على واقعة شجاره مع هاري ماجواير مدافع الفريق في فترة التحضيرات للموسم الحالي خلال مباراة بروسيا دورتموند الودية، وانزعاجه من القول إنه انتقل لفريقه لأنه يلعب بقدمه فقط ولا يتصدى للتسديدات.

أندري أونانا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وانضم أونانا إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 55 مليون يورو قادما من إنتر ميلان.

ويتواجد جالاتاساراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي رفقة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في المجموعة الأولى.

وتحدث أونانا خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ في أولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال أونانا: "هاري رجل جيد جدا، لدي علاقة جيدة معه، تحدثت معه هذا الصباح قبل أن نغادر، لا اعتقد أنه يتعين علينا التحدث عما حدث، كل شيء في الملعب يبقى في الملعب".

وأضاف "لا اعتقد أنني هنا لأنني جيد بقدمي فقط، الشيء الأكثر أهمية هو الفريق والفوز، إذا كان الفريق يحتاجني بقدمي سأكون جيدا بقدمي، لكن إذا لعبنا بضغط متأخر، أنا حارس المرمى الأول في إنقاذ الكرات، أنا واثق جدا من أن الأمور ستكون على ما يرام، أنني أتطلع إلى الغد أنا واثق ومتحمس للغاية".

وواصل "أنا لاعب شغوف للغاية، وأطلب الكثير من اللاعبين والمدافعين، ولكن كما قلت دائما نحن في هذا معا، يونايتد ناد رائع وضخم، أحاول أن أبذل قصارى جهدي، بداية الموسم لم تكن سهلة، لكنني واثق جدا من أن كل شيء سيكون على ما يرام".

وأنهى حديثه قائلا عن العودة لمنتخب الكاميرون: "لا يمكننا التحدث عن أشياء لا نعرفها، نحن هنا للحديث عن بايرن ميونيخ وكل التركيز ينصب على الغد".

وحدثت أزمة بين مدرب الكاميرون ريبجوبيرت سونج وأونان خلال كأس العالم 2022 بسبب طلب المدرب من أونانا بأن يلعب بدون أخذ مغامرة، وهذا ما رفضه الحارس وأدى لاستبعاده من قائمة المنتخب بالرغم من عدم انتهاء البطولة وقتها.

ولعب أونانا أمام بوروندي في فترة التوقف الماضية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.