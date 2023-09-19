بعد استقبال تاريخي لـ رونالدو.. النصر يفوز على برسبوليس بثنائية في دوري أبطال آسيا
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 23:23
كتب : FilGoal
عاد نادي النصر السعودي بـ 3 نقاط ثمينة من ملعب برسبوليس الإيراني.
وفاز النصر على برسبوليس بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وسجل عبد الرحمن غريب ومحمد قاسم هدفي المباراة التي أقيمت في طهران العاصمة الإيرانية.
واستغل عبد الرحمن غريب تمريرة رائعة من ماسريلو بروزوفيتش في الدقيقة 62 ليسجل الهدف الأول.
الدقيقة 62: #النصر السعودي تقدم 1-0 على #برسيبوليس الإيراني في المباراة المنقولة على الكاس ten المشفرة#النصر_برسيبوليس#دوري_أبطال_آسيا #قنوات_الكاس pic.twitter.com/4zkdPm6Cpc— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 19, 2023
وسدد محمد قاسم تسديدة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى برسبوليس في الدقيقة 72.
الفوز رفع رصيد النصر إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة.
ويأتي الدحيل القطري واستقلال دوشنبه خلف النصر برصيد نقطة ثم برسبوليس بدون نقاط.
الدقيقة 72: #النصر السعودي تقدم 2-0 على #برسيبوليس الإيراني في المباراة المنقولة على الكاس ten المشفرة#النصر_برسيبوليس#دوري_أبطال_آسيا #قنوات_الكاس pic.twitter.com/rZHBeGA296— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 19, 2023
استقبال تاريخي
وحظى كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي باستقبال الأبطال لدى وصوله إلى إيران من أجل افتتاح مشواره فريقه في دوري أبطال آسيا.
ووصل الفريق السعودي إلى إيران يوم الاثنين وسط اهتمام جماهيري بالغ بحضور كريستيانو رونالدو مع العالمي.