بعد استقبال تاريخي لـ رونالدو.. النصر يفوز على برسبوليس بثنائية في دوري أبطال آسيا

عاد نادي النصر السعودي بـ 3 نقاط ثمينة من ملعب برسبوليس الإيراني.

وفاز النصر على برسبوليس بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسجل عبد الرحمن غريب ومحمد قاسم هدفي المباراة التي أقيمت في طهران العاصمة الإيرانية.

واستغل عبد الرحمن غريب تمريرة رائعة من ماسريلو بروزوفيتش في الدقيقة 62 ليسجل الهدف الأول.

وسدد محمد قاسم تسديدة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى برسبوليس في الدقيقة 72.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة.

ويأتي الدحيل القطري واستقلال دوشنبه خلف النصر برصيد نقطة ثم برسبوليس بدون نقاط.

استقبال تاريخي

وحظى كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي باستقبال الأبطال لدى وصوله إلى إيران من أجل افتتاح مشواره فريقه في دوري أبطال آسيا.

ووصل الفريق السعودي إلى إيران يوم الاثنين وسط اهتمام جماهيري بالغ بحضور كريستيانو رونالدو مع العالمي.