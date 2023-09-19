كرة طائرة - لا زمالك أو أهلي.. الخليج السعودي يضم لعبة

أعلن نادي الخليج السعودي ضم محمد مصطفى لعبة لاعب منتخب مصر في صفقة انتقال حر.

وكان لعبة قد استقر على الرحيل من الزمالك والانتقال إلى الجزيرة الإماراتي قبل أن تتعثر الصفقة بسبب خلاف على الأمور المادية.

وارتبط اسم لعبة خلال الأيام القليلة الماضية بالمفاضلة بين ناديي الأهلي والزمالك لتدعيم صفوف أحدهما في الموسم الجديد.

وكان محمد مصطفى لعبة قد انتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي.

ولم يتوصل لعبة لاتفاق مع الزمالك قبل أن يستقر على الاحتراف الخارجي إلى الجزيرة الإماراتي.

وتعثر الاتفاق بين لعبة والجزيرة الإماراتي بسبب خلاف على المقابل المادي.

ودخل الأهلي والزمالك في سباق التعاقد مع اللاعب قبل أن يستقر في النهاية على الرحيل إلى الخليج السعودي

وتوج لعبة رفقة منتخب مصر بلقب بطولة أمم إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في مصر.

ونجح لعبة في التتويج بلقبي الدوري وكأس مصر الموسم الماضي وحصد وصافة بطولة إفريقيا.