كرة يد - الأهلي والبنك الأهلي يستمران بالعلامة الكاملة.. والزمالك يهزم هيليوبليس

واصل فريقا الأهلي والبنك الأهلي تصدرهما لجدول ترتيب دوري المحترفين للرجال بالعلامة الكاملة عقب مرور ست جولات.

وتغلب الأهلي على أصحاب الجياد بنتيجة 30-21، ونجح الأحمر في تحويل تأخره في الشوط الأول إلى فوز عريض.

أما البنك الأهلي فحقق الفوز على فريق المعادي بنتيجة 28-23.

واستعاد الزمالك نغمة الانتصارات مجددا بالفوز 31-28 على فريق هيليوبوليس بعد تأخره في الشوط الأول.

وجاءت نتائج الجولة السادسة بدوري المحترفين كالآتي:

- فوز الأهلى على نادى أصحاب الجياد بنتيجة 30 - 21.

- فوز نادى الزمالك على نادى هليوبوليس بنتيجة 31 - 28.

- فوز نادى الاوليمبي على نادى الشمس بنتيجة 31 - 30 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل بين الفريقين ولعب الفريقين رميات الترجيح.

- فوز نادى سبورتنج على نادى الزهور بنتيجة 26 - 23.

- فوز نادى الجزيرة على نادى العبور بنتيجة 24 - 23.

- فوز نادى البنك الاهلى على نادى المعادى بنتيجة 28 - 23.

- فوز نادى طلائع الجيش على نادى الطيران بنتيجة 24 - 19.

- فوز نادى سموحة على نادى الترسانة بنتيجة 26 - 25.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بنتيجة 18 نقطة عقب مرور ست جولات وبأفضلية فارق الأهداف عن البنك الأهلي صاحب نفس النقاط.

أما الزمالك فتخطى هيليوبوليس برصيد 14 نقطة بعد انتصار اليوم، بينما تجمد رصيد هيليوبوليس عند 11 نقطة.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة دوري المحترفين نظاما جديدا كالآتي:

يقام دوري المحترفين من ثلاثة مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى من 16 فريقا ويضاف إليها نقاط اعتبارية من دوري الشباب لمواليد 2004 ودوري الناشئين مواليد 2006.

أما في المرحلة الثانية فيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتقام المرحلة الثانية بنظام 14 جولة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين الأربعة للمنافسة على اللقب.

ويتأهل إلى المرحلة الثالثة أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الثاني بنظام Best of 3 لتحديد البطل والوصيف.

وتقام جميع مباريات دوري المحترفين بنظام حسم النتيجة (فائز- خاسر) وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين يتم مباشرة تطبيق قاعدة الرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

ويحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي للمباراة على 3 نقاط بينما الفائز بالرميات الترجيحية على نقطتين.

أما الخاسر في الوقت الأصلي فلا يحصل على نقاط، بينما الخاسر بالرميات الترجيحية يحصل على نقطة واحدة.