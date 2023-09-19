مؤتمر دوري الأبطال – تين هاج: لم أندم على عدم التعاقد مع هاري كين

شدد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه لم يشعر بالندم على عدم التعاقد مع هاري كين من توتنام قبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ومن المقرر أن يواجه الشياطين الحمر نظيرهم بايرن ميونيخ غدا الأربعاء في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز آرينا معقل الفريق البافاري.

ويتواجد جالاتاساراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي رفقة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في المجموعة الأولى.

وردا على هل شعر بالندم جراء عدم التعاقد مع كين أجاب المدرب الهولندي بحسم قائلا: "لا".

وقال تين هاج: "لماذا هويلوند وليس كين؟ أعتقد أن لا يجب علينا تكرار مناقشة الأمر، نحن سعداء به، هو أصيب في البداية، لكنه لعب أمام أرسنال وبرايتون، لديه موهبة كبيرة وسيساعدنا في مباريتنا، نحن واثقون من ذلك".

وعن كثرة الإصابات في صفوف فريقه قال: "بالتأكيد شيء يزعجني ولهذا السبب أضفنا عمق للفريق، لذلك نستطيع التعامل مع الأمر".

وواصل "هنالك شيء حقيقي وهو أنني لم ألعب بأفضل تشكيل لي منذ بداية الموسم الماضي، كان هناك دائما إصابات، واجهت ذلك في الماضي وتمكنت منه، يجب التعامل معه وأحب هذه التحديات، يجب أن نعرف ما علينا القيام به، وهذا ما أركز عليه".

وواصل "الأطباء يتعاملون مع المشاكل، أولا وقبل كل شيء الإصابات تأتي دائما في أعلى مستوى في كرة القدم، لأننا نعيش على حافة الهاوية، بالطبع نحن نحلل سبب حدوث الأشياء، ولكن علينا أيضا أن نتعامل مع الآثار، علينا أن نحصل على النتيجة الصحيحة، أفضل ما في الأمر هو أننا بحاجة إلى اتخاذ الخطوة التالية، وهي دمج هويلوند وسيرجيو ريجيلون".

ويعاني الشياطين الحمر من العديد من الإصابات إذ يغيب عن مباراة بايرن تسعة لاعبين.

وتابع مؤتمره متحدثا عن ثنائية ماركوس راشفورد وهويلوند قائلا: "عليهما أن يعرفا بعضهما البعض، بدأت هذه العملية للتو، وفي الوقت نفسه أنت بحاجة إلى النتائج، لذلك يجب أن يسير الأمر جنبا إلى جنب، رأينا في التدريب هويلوند وراشفورد معا ونبحث في كيفية الاستفادة منهما، المناقشات بينهما على أرض الملعب مستمرة، الاتصال موجود بالفعل".

وأنهى حديثه قائلا: "اعتقد أن بايرن لديه لاعبين جذابين للغاية، ويتمتعون بمهارة كبيرة، لا يمكنك أن تفقد التركيز لجزء من الثانية، لديهم الكثير من المستوى الفردي، كما أنهم يتركون لك أحيانا مساحات، نحن نعرف بايرن خاصة في دوري أبطال أوروبا، أنهم كذلك أقوياء جدا، لكننا نتطلع إليهم لأننا نحب التحدي".

ويعود مانشستر يونايتد مرة أخرى لدوري أبطال أوروبا بعد الغياب الموسم الماضي.