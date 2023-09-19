ميلان يهدر كل الفرص ويتعادل مع نيوكاسل.. ولايبزيج ينتصر على يانج بويز

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 22:06

كتب : FilGoal

برونو جيماريش وأوليفييه جيرو - ميلان ونيوكاسل

أهدر ميلان كل الفرص التي أتيحت له واكتفى بالتعادل السلبي بدون أهداف مع ضيفه نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

واستضاف ميلان منافسه العائد للمسابقات الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2022 نيوكاسل في ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويلعب الفريقان في المجموعة الخامسة بجوار كل من باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند اللذان يلتقيان في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء.

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وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت ضمن منافسات المجموعة السابعة وفي ملعب وانكدورف فاز لايبزج على منافسه يانج بويز بثلاثة أهداف لهدف.

افتتح محمد سيماكان أهادف المباراة في الدقيقة الثالثة.

وأدرك ميشاك إيليا التعادل عقب 30 دقيقة.

وفي الدقيقة 73 عاد كزافير شلاجر التقدم للايبزيج بهدف ثان.

وأكد بنجامين سيسكو انتصار لايبزيج بهدف ثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ويلعب الثنائي في المجموعة الثامنة رفقة كل من مانشستر سيتي وريد ستار بلجراد وسيلتقيان في وقت لاحق كذلك.

ملخص المباراة

بدأ ميلان المباراة بشكل هجومي قوي واستطاع اختراق التكتل الدفاعي لنيوكاسل ولكن حارس الفريق الإنجليزي نيك بوب تألق أكثر من مرة أبرزها تسديدة من أوليفييه جيرو.

وسدد ثيو هيرنانديز كرة برأسية لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

وأطلق روبن لوفتس تشيك تسديدة قوية لكنها مرت أعلى المرمى.

وسدد جيرو كرة جديدة مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

واصل ميلان ضغطه وسدد أليساندرو فلورينزي كرة قوية مرت بعيدا عن المرمى.

وكاد ثيو هيرنانديز يسجل هدفا لكن تسديدته تصدى لها نيك بوب.

وحاول رافائيل لياو هز الشباك برأسية لكنها مرت أعلى المرمى.

لم يحدث جديد حتى النهاية ليتعادل الفريقان سلبيا بدون أهداف.

ميلان نيوكاسل أبطال أوروبا
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