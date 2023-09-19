مؤتمر كولر: سعداء بما حدث في مباراة المصري.. وما قدمه موديست طبيعي

أعرب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بما قدمه لاعبوه في مواجهة المصري.

وتغلب الأهلي على المصري بأربعة أهداف دون مقابل في افتتاح حملة الدفاع عن لقب الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "سعداء جدا بالنتيجة وما حدث في المباراة".

وأضاف "بيرسي تاو سجل هدفين ورضا سليم سجل هدفا رائعا، بالإضافة إلى تمريرة إمام عاشور الرائعة في الهدف الثالث، لذلك كان ظهور جيد للاعبين".

وبسؤاله عن رأيه في أداء أنتوني موديست أوضح "بالنسبة لي ما قدمه موديست طبيعي فآخر مباراة رسمية خاضها اللاعب كانت منذ 4 أشهر تقريبا".

واختتم كولر تصريحاته "موديست انضم إلينا منذ أيام قليلة جدا حتى أنه لا يعلم أسماء اللاعبين لذلك الأمر يحتاج بعض الوقت ومتأكد أنه بعد الانسجام سيساعدنا كثيرا".

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية.

وسجل رضا سليم هدفه في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول، بينما في الشوط الثاني سجل بيرسي تاو ثنائية في الدقيقتين 69 و74 قبل أن يختتم كريم فؤاد التسجيل في الدقيقة 89.

وشهد اللقاء عودة كريم فؤاد لأول مرة منذ 2 يناير الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.